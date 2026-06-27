Назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026

Национальная сборная Франции с большей долей вероятности сыграет в 1/16 финала с командой Швеции. Эту вероятность высчитал статистический проект Football Meets Data, информация опубликована в социальной сети X.

Вероятность этого матча оценивается 99,8%.

Франция выиграла группу I, Швеция стала третьей в квартете F.

Сборная Норвегии, которая заняла второе место в группе с Францией, в 16/16 финала сыграет с национальной командой Кот-д′Ивуара. До этого были сформированы четыре пары 1/16 финала турнира: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко, Канада — ЮАР.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее на ЧМ-2026 побили 72-летний рекорд.