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«Спартаку» посоветовали взять Дзюбу

Агент Гольдман посоветовал «Спартаку» подписать Дзюбу
Владимир Песня/РИА Новости

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, в интервью «Чемпионату» предложил руководству столичного «Спартака» дать контракт футболисту.

По его словам, форвард способен принести пользу красно-белым на текущем отрезке профессиональной карьеры.

«Я считаю, что Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учётом того, что готов где-то помогать со скамейки», — заявил Гольдман.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее «Зенит» купил конкурента для Александра Соболева.

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