«Зенит» купил конкурента для Соболева

Петербургский «Зенит» купил бразильского нападающего Фелипе Аугусто, выступавшего за турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Сине-бело-голубые выплатят за футболиста €20 млн с учетом бонусов. Контракт 22-летнего южноамериканца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Аугусто выступал за турецкую команду с лета 2025 года. Он провел за «Трабзонспор» 40 матчей во всех турнирах и забил в этих встречах 15 мячей. Его действовавшее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат страны в 12-й раз. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее «Ростов» вернулся из отпуска с победой со счетом 19:0