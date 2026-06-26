Холанда оставили в запасе на матч с Францией

Тренер сборной Норвегии оставил Холанда в запасе на матч с Францией на ЧМ-2026

Национальные сборные Норвегии и Франции опубликовали стартовые составы на матч третьего тура ЧМ-2026.

Норвегия: Сельвик, Эстигор, Бьеркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Франция: Меньян, Юпамекано, Кунде, Т. Эрнандес, Лакруа, Коне, Тчуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Дуэ.

Игра пройдет на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в «Реале» назвали божественной победу Лионеля Месси на ЧМ-2022.