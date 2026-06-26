В РПЛ назвали смерть Иванова потерей для российского спорта

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в интервью ТАСС выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

По его словам, с уходом Иванова отечествненный спорт потерял одного из главных идейных вдохновителей развития.

«От себя лично и всей РПЛ выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Борисовича. Создание международной Единой лиги стало особой вехой в истории профессиональной спортивной индустрии России. Такой вклад в развитие спорта невозможно переоценить», — заявил Алаев.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.