Стало известно, сыграет ли Месси в матче с Иорданией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается выпускать основной состав на матч с Иорданией в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает Dataref со ссылкой на журналиста Гастона Эдула на странице в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси в матче сыграет, однако появится на поле ненадолго: пока неясно, появится он в стартовом составе или же выйдет на замену во втором тайме.

Матч между Аргентиной и Иорданией состоится 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче оформил Месси, теперь на его счету 18 мячей на мировых первенствах, что позволяет ему занимать первую строчку по этому показателю.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси ответил, сыграет ли на ЧМ-2030.