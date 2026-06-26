Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Стало известно, сыграет ли Месси в матче с Иорданией на ЧМ-2026

Журналист Эдул заявил, что Месси не сыграет полностью матч с Иорданией
Issei Kato/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не собирается выпускать основной состав на матч с Иорданией в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает Dataref со ссылкой на журналиста Гастона Эдула на странице в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси в матче сыграет, однако появится на поле ненадолго: пока неясно, появится он в стартовом составе или же выйдет на замену во втором тайме.

Матч между Аргентиной и Иорданией состоится 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче оформил Месси, теперь на его счету 18 мячей на мировых первенствах, что позволяет ему занимать первую строчку по этому показателю.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси ответил, сыграет ли на ЧМ-2030.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
60 часов в месяц. Самозанятым ограничили время работы на одного заказчика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!