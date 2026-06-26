«Должно стать уроком»: в России требуют лишить Румынию международных стартов

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что европейские государства нарушают Олимпийскую хартию. Его слова приводит пресс-служба Минспорта.

Так он отреагировал на инцидент с российскими гимнастками на Кубке вызова в Румынии.

«Мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум — вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков», — указал он.

26 июня сборная России отказалась от участия в соревновании.

Город Клуж-Напока должен принять турнир по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Российские гимнастки выступают на международных турнирах серии Кубка и Кубка вызова мира. На недавних этапах спортсменки завоевали множество наград, включая четыре золота в Пекине, а также медали в Ташкенте и Баку.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее чемпион мира заявил, что иностранные биатлонисты хотят соревноваться с россиянами.