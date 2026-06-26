«Мы будем рядом»: в «Вашингтоне» высказались о будущем Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери указал, что российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина никто не торопит с принятием решения по поводу контракта. Его слова приводит RMNB.

«Он сейчас в отпуске с семьей и немного тренируется. Но на данный момент он еще не принял решения. Он просто проводит время с семьей и пытается принять наилучшее для себя решение. И когда он примет решение, мы будем рядом. Но никаких сроков нет», — заявил специалист.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее стало известно, когда Овечкин примет решение о своей карьере.