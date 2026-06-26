Иностранного игрока выгнали из «Динамо» из-за нарушения дисциплины

Московское «Динамо» приняло решение расстаться с полузащитником Муми Нгамале из-за того, что игрок систематически пропускал тренировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sport Baza».

Нгамале оштрафуют на зарплату за июнь из-за неявок на тренировочный сбор при действующем контракте.

26 июня «Динамо» официально объявило о разрыве контракта с футболистом.

Нгамале, которому 31 год, перешел в московское «Динамо» на позицию вингера в сентябре 2022 года, подписав контракт по схеме 2+1. Позднее рабочее соглашение было продлено. За время, проведенное в клубе, футболист сыграл 117 матчей, забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.

Футболист не явился в расположении бело-голубых, которые уже вышли из отпуска и готовятся к новому сезону в Российской премьер-лиге. Согласно опубликованной в СМИ информации, Нгамале продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

В начале августа прошлого года африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Сезон-2025/26 динамовцы завершили на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье команду возглавил немец Сандро Шварц.

Ранее легенда «Спартака» признался, что участвовал в договорном матче.