«Горе-руководители»: олимпийский чемпион призвал наказать Румынию из-за России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил о необходимости наказать Румынию из-за отказа допускать российских гимнастов на этап Кубка вызова с флагом и гимном. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что в этом случае должен подключаться сам МОК и вводить санкции против таких горе-руководителей. Помимо этого, в ближайшей перспективе на территории Румынии никаких международных соревнований проводиться не должно», — указал он.

26 июня сборная России отказалась от участия в соревновании.

Город Клуж-Напока должен принять турнир по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Российские гимнастки выступают на международных турнирах серии Кубка и Кубка вызова мира. На недавних этапах спортсменки завоевали множество наград, включая четыре золота в Пекине, а также медали в Ташкенте и Баку.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее чемпион мира заявил, что иностранные биатлонисты хотят соревноваться с россиянами.