Еще один матч ЧМ-2026 оказался под угрозой из-за грозы

Метеобюро штата Вашингтон проинформировало о вероятности грозы над стадионом в Сиэтле, где свой решающий матч группового этапа чемпионата мира меньше чем через сутки сыграет сборная Ирана против команды Египта. Об этом пишет РИА Новости.

Египет и Иран проведут свой матч 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. При этом иранской команде, согласно установленным для нее правилам, нельзя задерживаться на территории США после матча.

25 июня появилась информация, что матч между сборными Франции и Норвегии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Игра должна состояться 26 июня на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Источник отмечает, что метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся волне «потенциально опасных гроз» в районе проведения встречи на указанную дату. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

Примечательно, что во втором туре чемпионата мира у Франции возникли аналогичные проблемы в матче с Ираком. Изначально в СМИ появились сообщения о возможной угрозе срыва игры из-за погоды. Матч начался вовремя, однако в перерыве была объявлена грозовая опасность, и игра была приостановлена. В итоге встреча все же была доиграна, французская команда оказалась сильнее — 3:0.

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