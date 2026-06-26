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Еще одна сборная вызвалась сыграть с Россией

Сборная Филиппин выразила готовность провести товарищеский матч с Россией
Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент Национального спортивного комитета Филиппин Абрахам Толентино заявил о готовности национальной команды провести матч с Россией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию. В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира», — указал он.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в эти дни в США, Мексике и Канаде.

Ранее было названо главное разочарование ЧМ-2026.

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