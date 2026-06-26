Определились 19 сборных, которые вышли в плей-офф ЧМ-2026

На чемпионате мира — 2026 по футболу продолжается третий тур, по итогам которого уже 19 сборных гарантировали себе выход в плей-офф мундиаля.

По итогам 15-го игрового дня выход в плей-офф гарантировали Япония, Нидерланды, Швеция, Австралия, Кот-д'Ивуар и Эквадор. До этого раунд группового этапа преодолели сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Таким образом, сформированы уже четыре пары, которые будут бороться за выход в 1/8 финала турнира: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко, Канада — ЮАР.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее Германия повторила собственный антирекорд.