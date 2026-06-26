Турки обыграли сборную США благодаря голу на 98-й минуте

В группе D завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Турции и США. Европейская команда одержала победу со счетом 3:2.

Хозяева турнира забили первыми уже на третьей минуте: после подачи с углового Остон Трасти с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Турки ответили спустя семь минут усилиями Арда Гюлера, который откликнулся на передачу Барыша Йылмаза, по центру вошел в штрафную и пробил мимо голкипера Мэтта Тернера. Этот гол стал первым для команды на турнире.

На 29-й минуте гол Марка Маккензи был отменен из-за офсайда. И почти сразу после этого сборная Турции вышла вперед: в этот раз Оркун Кекчю замкнул прострел. На перерыв подопечные Винченцо Монтеллы ушли лидерами.

Американцы отыгрались на третьей минуте второго тайма. Себастьян Бернхальтер от линии штрафной плотно пробил под ближнюю штангу и сделал счет равным. Цифры 2:2 держались на табло вплоть до восьмой добавленной минуты, когда Каан Айхан после отскока от соперника пробил с метра.

Турция одержала волевую победу, которая уже ничего не решала: поражения в двух предыдущих матчах досрочно лишили команду шансов на плей-офф. А США, несмотря на эту неудачу, сохранили первое место в группе и в 1/16 финала сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее Австралия вышла в плей-офф чемпионата мира.