Австралия вышла в плей-офф чемпионата мира

Австралия сыграла вничью с Парагваем и вышла в плей-офф чемпионата мира

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира Австралия сыграла вничью с Парагваем.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Австралия вышла в плей-офф со второго места. С первого места в 1/16 финала вышли США. Парагвай занял третье место в группе, набрав четыре очка. Южноамериканцы с большой вероятностью также выйдут в плей-офф.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее определился соперник сборной США по 1/16 финала ЧМ.