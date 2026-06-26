Определился соперник сборной США по 1/16 финала ЧМ

Сборная США сыграет с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ

Сборная США в 1/16 финала чемпионата мира по футболу сыграет с Боснией и Герцеговиной.

США в своей группе заняли первое место. Босния и Герцеговина заняла третье место в своем квартете.

Встреча США — Босния и Герцеговина состоится 2 июля. Команды выйдут на поле в 3:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стал известен соперник сборной Бразилии в 1/16 финала ЧМ.