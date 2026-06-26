Футболист московского «Динамо» сыграет за Парагвай в матче чемпионата мира

Парагвай и Австралия объявили составы на матч чемпионата мира

Сборные Парагвая и Австралии объявили составы на матч третьего тура чемпионата мира по футболу.

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес (московское «Динамо»), Кубас, Галарса, Энсисо, Авалос, Густаво Гомес, Майдана, Диего Гомес.

Австралия: Бич, Чиркати, Бос, Бехич, Суттар, Ирвайн, Вольпато, Иранкунда, Херрингтон, Меткалф, О'Нил.

Встреча состоится 26 июня. Команды выйдут на поле в 5:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Германия повторила собственный антирекорд.