Нидерланды обыграли Тунис и узнали соперника по 1/16 финала чемпионата мира

Нидерланды обыграли Тунис и сыграют с Марокко в 1/16 финала чемпионата мира

В матче третьего тура чемпионата мира сборная Нидерландов обыграла Тунис.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В самом начале матча мяч в свои ворота отправил игрок сборной Туниса Эллиес Скири. На седьмой минуте счет удвоил Брайан Бробби. Во втором тайме один гол отыграл Хазем Мастури, но в середине тайма третий нидерландский мяч забил Ян Паул ван Хекке.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Нидерландская сборная заняла первое место в своей группе и в 1/16 финала сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени. Сборная Туниса вылетела с турнира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Неймар расплакался из-за своего дебюта на ЧМ-2026.