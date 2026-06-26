Футболист «Динамо» вышел с первых минут на матч ЧМ

Тунисский игрок махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вышел с первых минут на матч чемпионата мира против Нидерландов.

Тунис: Дамен, Абди, Тальби, Валери, Бен Хамида, Скири, Слимане, Мастури, Межбри, Гарби, Хедира.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, Аке, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Мален, Бробби.

Нидерланды в начале матча уже ведут со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее африканская сборная вышла в плей-офф ЧМ.