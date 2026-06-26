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Африканская сборная вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в плей-офф чемпионата мира
Pilar Olivares/Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв в матче последнего тура группового этапа национальную команду Кюрасао со счетом 2:0.

Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E. Первое место заняла Германия, Эквадор практически обеспечил себе место в плей-офф, заняв в группе третье место с четырьмя очками.

Кот-д'Ивуар сыграет в 1/16 финала с Францией или Норвегией, которые проведут очный поединок 26 июня.

Турнирное положение в группе E:

  1. Германия − 6 очков
  2. Кот-д`Ивуар − 6 очков
  3. Эквадор − 4 очка
  4. Кюрасао − 1 очко

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

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