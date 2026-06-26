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Эквадор сенсационно обыграл Германию и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф чемпионата мира — 2026
Mike Segar/Reuters

Сборная Германии проиграла команде Эквадора в матче третьего тура группы E на чемпионате мира по футболу — 2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу латиноамериканской команды.

В составе сборной Германии на второй минуте забил Лерой Сане с передачи Флориана Вирца — 1:0.

Эквадорцы сравняли счет на девятой минуте — Нильсон Ангуло отличился после передачи Педро Вите.

На 78-й минуте Эквадор забил победный гол: Гонсало Плата в касание отправил мяч в ворота после скидки головой в исполнении Кевина Родригеса — 2:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого поражения Германия осталась с шестью очками в группе Е и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места.

Эквадор набрал четыре очка и финишировал на третьем месте в группе. Это позволило команде пройти в 1/16 финала чемпионата мира: для этого нужно было попасть в топ-8 лучших сборных, занявших третье место в группе.

Итоговая таблица группы Е: 1) Германия (шесть очков), Кот-д'Ивуар (шесть очков), 3) Эквадор (четыре очка), 4) Кюрасао (одно очко).

Ранее стало известно, что еще один матч чемпионата мира может сорваться из-за непогоды.

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