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Еще один матч ЧМ может сорваться из-за непогоды

Матч Туниса и Нидерландов могут задержать из-за непогоды
Phil Noble/Reuters

Начало матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными командами Туниса и Нидерландов может быть отложено из-за плохой погоды. Об этом сообщает голландское издание VoetbalPrimeur.

Игра должна состояться на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури) в ночь на 26 июня и начаться в 2:00 по московскому времени. При этом, согласно прогнозу синоптиков, в это время в окрестностях арены ожидается гроза.

Согласно действующим на турнире правилам, если во время грозы в радиусе 13 км вокруг стадиона будет зафиксирована молния, игру приостановят на 30 минут, а болельщиков проводят с трибун в безопасные места. Из-за этого, в частности, встреча между сборными Франции и Ирака оказалась самой долгой в истории чемпионатов мира: перерыв между таймами вместо стандартных 15 минут составил два часа. «Трехцветные» в итоге одержали победу со счетом 3:0.

По той же причине у французов могут возникнуть проблемы в игре с норвежцами: их встреча состоится вечером 26 июня в Фоксборо (штат Массачусетс).

Ранее ФИФА отказалась отменять ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-акции на матче Ирана и Египта.

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