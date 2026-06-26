Российский болельщик о Мексике: порядка очень мало, везде валяются пьяные полураздетые бомжи

Российский болельщик Родион Балакин, который побывал на чемпионате мира-2026, заявил, что в Мексике очень мало порядка, передает Sport24.

«Я бы назвал Мексику маленьким хаосом. Возможно, местные привыкли, но порядка там очень мало. Везде валяются пьяные полураздетые бомжи. В центре Мехико — огромные палатки бастующих учителе», — сказал Балакин.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стала известна первая пара 1/16 финала чемпионата мира.