«Обосрал «Фламенго»: бразильские фанаты назвали Сафонова героем своей страны

Бразильские болельщики на чемпионате мира с теплом вспомнили голкипера сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Его назвали вратарем, который принес мир Бразилии.

«Почему так много радости? Потому что мы ненавидим «Фламенго». Потому что он обосрал «Фламенго». Он один из самых особенных вратарей. Он герой Бразилии. Герой. Мы любим Россию. Мы ненавидим «Фламенго» и любим Сафонова. Он спас нас», — сказали фанаты в интервью «Чемпионату».

Сафонов в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильской команды принес победу парижанам, отразив четыре удара в серии послематчевых пенальти — никому ранее не удавалось совершить такое в матче под эгидой ФИФА. При этом в ходе серии он получил перелом руки, но доиграл ее до конца.

Матвей перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Люка Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

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