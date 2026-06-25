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«Зенит» нашел усиление в чемпионате Турции

«Зенит» хочет приобрести нападающего турецкого «Трабзонспора»
Trabzonspor/X

Петербургский «Зенит» намерен побороться за бразильского нападающего Фелипе Аугусто, выступающего за турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщил журналист Хасан Тунджель.

Сине-бело-голубые хотят предложить за футболиста €15 млн — именно в такую сумму его оценивает специализированный портал Transfermarkt. Кроме того, российский клуб готов выплатить дополнительно €5 млн в качестве бонусов. Это последние условия, на которые согласен «Зенит». При этом чемпионы России надеются как можно скорее совершить сделку, чтобы футболист смог присоединиться к команде уже на текущем тренировочном сборе.

Аугусто выступает за турецкую команду с лета 2025 года. Он провел за «Трабзонспор» 40 матчей во всех турнирах и забил в этих встречах 15 мячей. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два очка. Сине-бело-голубые стали чемпионами в 11-й раз.

Ранее в Госдуме назвали историческим решение о допуске футболистов-юниоров на ЧМ.

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