«Инклюзивное мероприятие»: ФИФА отказалась отменять ЛГБТ-акции на матче Ирана и Египта

Международная федерация футбола не пойдет навстречу сборными Ирана и Египта и не будет содействовать в отмене акций в поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на матче между этими командами. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя ФИФА.

Встреча пройдет в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 мск. Еще до жеребьевки было объявлено, что эта игра будет носить название «Матч гордости» и посвящена ЛГБТ–сообществу. А позже стало известно, что в нем примут участие сборные Ирана и Египта — мусульманских стран, где нетрадиционные отношения запрещены законом и даже караются смертной казнью.

«Чемпионат мира-2026 — это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей всех национальностей. Заявления о правах человека, включая флаги, разрешены в соответствии с Кодексом поведения стадионов чемпионата мира и могут быть вывешены внутри стадионов при условии, что они используются в соответствии с кодексом», — заявили в ФИФА.

Таким образом, запрос федераций футбола Ирана и Египта был отклонен. Они выражали надежду, что ФИФА учтет религиозные и культурные ценности и убеждения футболистов, играющих на чемпионатах мира.

Ранее сломавший ногу футболисту Канады игрок Катара получил серьезное наказание.