Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Важный шаг к возвращению»: в РФС оценили допуск юношеской сборной на ЧМ

Президент РФС Дюков назвал допуск юношеской сборной на ЧМ шагом к возвращению
РИА Новости

Допуск юношеской сборной России по футболу среди игроков до 15 лет к участию на чемпионате мира дает надежду ожидать скорого полноценного восстановления российского футбола на международном уровне. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в Чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он также высказался о проходящем в настоящий момент взрослом чемпионате мира. Глава российского футбола подтвердил, что старается следить за событиями турнира. При этом он отказался рассуждать в сослагательном наклонении о том, как могла бы на нем выступить сборная России. По мнению Дюкова, она была бы конкурентоспособна.

Ранее легенда сборной России подрался в матче любительской лиги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!