«Важный шаг к возвращению»: в РФС оценили допуск юношеской сборной на ЧМ

Допуск юношеской сборной России по футболу среди игроков до 15 лет к участию на чемпионате мира дает надежду ожидать скорого полноценного восстановления российского футбола на международном уровне. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в Чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он также высказался о проходящем в настоящий момент взрослом чемпионате мира. Глава российского футбола подтвердил, что старается следить за событиями турнира. При этом он отказался рассуждать в сослагательном наклонении о том, как могла бы на нем выступить сборная России. По мнению Дюкова, она была бы конкурентоспособна.

Ранее легенда сборной России подрался в матче любительской лиги.