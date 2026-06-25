Олимпийская чемпионка объяснила, в чем Роналду превосходит Месси

Спортивное величие Криштиану Роналду заключается в том, что он сформировал себя сам. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская.

«По степени природного таланта Криш даже близко не стоит к Лео. Тот баловень футбольной судьбы, нет такого в игре, что было бы для него невозможным. Примерно такой же в моем представлении Ямаль. Роналду же — игрок, сделавший себя таким, какой он есть, нечеловеческой ежедневной работой над собой», — написала она в Telegram.

По ее мнению, сам португальский футболист едва ли думает об этом, поскольку знает, чего хочет и ради чего работает. При этом, считает Вайцеховкая, никакой другой футболист в мире не выдержал бы такого режима жизни в ежедневном формате.

«Для меня как для спортсмена в этом — абсолютное и безусловное величие португальца. В нем есть довольно много черт, которые чисто по-человечески довольно сильно меня раздражают, но степени спортивного величия это вообще никак не умаляет», — заключила она.

Ранее Роналду подвергли тщательному досмотру в аэропорту.