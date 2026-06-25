Роналду подвергли тщательному досмотру в аэропорту

Капитана сборной Португалии Криштиану Роналду подвергли проверке безопасности в аэропорту Хьюстона перед вылетом на последний матч команды на групповом этапе чемпионата мира — 2026.

Во время досмотра футболиста попросили снять с плеча сумку, чтобы ее осмотреть, и это вызвало удивление у Роналду. Тот с юмором спросил, не нужно ли ему еще снять дорогие солнцезащитные очки для проверки. Несмотря на его реакцию, сотрудники службы безопасности продолжили досмотр.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает второе место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Лидирует в этом квартете национальная команда Колумбии, которая во втором туре обыграла ДР Конго и набрала шесть баллов. В заключительном туре Португалия сыграет с Колумбией 28 июня. Матч начнется в 2:30 по московскому времени. В то же время сыграют Узбекистан и ДР Конго.

Ранее Роналду сделал краткое заявление после победы над Узбекистаном.