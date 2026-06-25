Стало известно, когда Овечкин примет решение о своей карьере

«Матч ТВ»: Овечкин примет вопрос о своей карьере не раньше 7 июля

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет решение о своем будущем не раньше 7 июня. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Все понимают, что до рекорда Гретцки осталось всего десять голов. И что прошлый сезон — не самая лучшая ситуация, чтобы ставить точку в блестящей карьере в НХЛ. «Вашингтон» даже в плей‑офф не попал», — указал источник.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее была названа причина, по которой Овечкин продолжит играть за «Вашингтон».