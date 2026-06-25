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Матч между Норвегией и Францией на ЧМ находится под угрозой срыва

Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Норвегии находится под угрозой срыва
James Lang/Reuters

Матч между сборными Франции и Норвегии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Игра должна состояться 26 июня на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Источник отмечает, что метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся волне «потенциально опасных гроз» в районе проведения встречи на указанную дату. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

Примечательно, что во втором туре чемпионата мира у Франции возникли аналогичные проблемы в матче с Ираком. Изначально в СМИ появились сообщения о возможной угрозе срыва игры из-за погоды. Матч начался вовремя, однако в перерыве была объявлена грозовая опасность, и игра была приостановлена. В итоге встреча все же была доиграна, французская команда оказалась сильнее — 3:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее автомобиль врезался в толпу фанатов на ЧМ-2026.

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