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Сломавший ногу футболисту Канады игрок Катара получил серьезное наказание

Сломавший ногу футболисту сборной Канады катарец Мадибо отстранен на пять матчей
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо получил дисквалификацию на пять матчей за инцидент с футболистом национальной команды Канады Исмаэлем Коне в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на дисциплинарный комитет Международной федерации футбола.

Указано, что решение может быть обжаловано.

Инцидент произошел через несколько минут после начала второго тайма. В борьбе игрок Катара Мадибо нанес Коне серьезную травму ноги, футболисту долгое время оказывали помощь на поле, причем запасные игроки канадской сборной выстроились вокруг него плотным кольцом. После этого футболист покинул поле на носилках: он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам.

Футболиста госпитализировали. Позднее стало известно, что он получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Его прооперировали.

Встреча завершилась со счетом 6:0. По итогам группового этапа Канада вышла в плей-офф со второго места в группе, уступив только Швейцарии, а вот Катар занял последнее место в группе и завершил выступление на турнире.

Ранее Неймар расплакался из-за своего дебюта на ЧМ-2026.

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