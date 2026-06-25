«Абсолютно декоративен»: в России оценили дебют Неймара на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Тимур Журавель в своем Telegram-канале заявил, что Неймар в сборной Бразилии исполняет декоративную функцию.

«Безмерная любовь болел к Неймару. Скандировали, требовали его выпустить, не отпускали после матча. Хотя по всему видно, что Неймар в этой сборной абсолютно декоративен. На игру влиять он не способен, никакой роли на поле у него нет. Взят он на ЧМ, потому что не взять нельзя. Из-за вот этого всего», — указал он.

Форвард, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену в матче с Шотландией, появившись на поле на 76-й минуте.

Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, дважды воспользовавшийся грубыми ошибками шотландских защитников при выходе из обороны. В первом случае форвард «Реала» все сделал сам, во втором он трансформировал в гол передачу накрывшего соперника Бруно Гимарайнса. Позже Гимарайнс оформил и свою вторую голевую передачу, выведя на гол Матеуса Кунью.

Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира с первой строчки в группе С, команда Марокко оказалась на второй позиции и тоже вышла в 1/16 финала. На третьем месте расположилась Шотландия, которая все еще сохраняет шансы на дальнейшее участие в мундиале.

Ранее Неймар расплакался из-за своего дебюта на ЧМ-2026.