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ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира

ФИФА разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на ЧМ
Shutterstock

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек», — указано в публикации.

Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее на чемпионате мира был побит рекорд Артема Дзюбы.

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