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«Месси и бывшее полено Роналду в догоняющих»: Губерниев о лучшем футболисте

Журналист Губерниев назвал Марадону лучшим футболистом в мире
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале определил для себя лучшего футболиста в мире.

«Но давайте скажем честно, по глубине, пониманию футбола и умению играть в футбол, номер один Марадона! Пеле в игре я не видел, увы! Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих! Тут игру чувствовать надо! Всем ясно?» — написал он.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, чемпион мира среди молодежных команд 1979 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Криштиану Роналду — лучший бомбардир чемпионатов Европы и мира в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по числу голов за всю историю футбола. Оба выступают на чемпионате мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. На счету Месси пять голов на турнире, Роналду отличился дважды.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.

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