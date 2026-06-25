Бруна Бьянкарди, жена Неймара, призналась, что не понимает правило офсайда в футболе, передает «Чемпионат».

«Спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры. Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет. Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла», — сказала Бьянкарди.

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Шотландией в заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу — 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, дважды воспользовавшийся грубыми ошибками шотландских защитников при выходе из обороны. В первом случае форвард «Реала» все сделал сам, во втором он трансформировал в гол передачу накрывшего соперника Бруно Гимарайнса. Позже Гимарайнс оформил и свою вторую голевую передачу, выведя на гол Матеуса Кунью.

Ранее Неймар вернулся в сборную Бразилии.