Результаты 14-го игрового дня чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился 14-й игровой день

Шесть матчей были сыграны в 14-й день чемпионата мира — 2026.

На чемпионате мира начался третий тур группового этапа. В группе A ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1:0, а Мексика одолела Чехию, забив три безответных мяча. В группе B Швейцария обыграла Канаду (2:1), А Босния и Герцеговина переиграла Катар со счетом 3:1. В группе C Марокко одолело Гаити (4:2), Бразилия обыграла Шотландию (3:0).

Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира. Южная Корея, Босния и Герцеговина и Шотландия должны ждать результаты в других группах из-за того, что только восемь из 12 сборных, занявшие третьи места, попадут в плей-офф.

Также в плей-офф уже точно сыграют Германия, США, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стала известна первая пара 1/16 финала чемпионата мира.