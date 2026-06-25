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Мексика одержала третью победу на ЧМ-2026 и дала сыграть легендам

Мексика разгромила Чехию и выиграла группу А на ЧМ-2026
Pawel Kopczynski/Reuters

Сборная Мексики одержала третью победу подряд на групповой стадии на домашнем чемпионате мира, одолев сборную Чехии. Мексиканцы обеспечили себе первое место в группе еще после двух туров, в то время как европейской сборной необходима была победа, чтобы выйти в плей-офф.

В напряженном первом тайме зрители на стадионе «Ацтека» в Мехико не увидели голов, но уже в начале второй половины две стремительные контратаки хозяев привели к голам Матео Чавеса и Хулиана Киньонеса.

Когда стало понятно, что победу мексиканцы уже не упустят, главный тренер Хавьер Агирре выпустил легендарных голкипера Гильермо Очоа и защитника Хесуса Гальярдо, которые на двоих провели больше 270 матчей за национальную команду. Для Очоа это шестой чемпионат мира, и, выйдя на замену, он еще и начал третью голевую атаку, которую завершил Альваро Фидальго.

Мексика не потеряла ни одного очка на групповой стадии, в то время как Чехия с одной ничьей и двумя поражениями осталась последней в группе и покидает турнир.

Ранее Катар вылетел с чемпионата мира, проиграв Боснии и Герцеговине.

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