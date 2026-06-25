Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 63-й минуте счет открыл Тхапело Масеко. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Из группы A в плей-офф с первого места вышла Мексика, сборная ЮАР вышла со второй строчки. Сборная Южной Кореи заняла третье место и ждет результаты матчей в других группах. Только 8 из 12 команд, занявших третьи места, попадут в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Марокко обыграло Гаити и вышло в плей-офф ЧМ.