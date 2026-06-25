Определились еще два участника плей-офф чемпионата мира

Бразилия и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборные Бразилии и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу из группы C.

Бразилия в своем квартете заняла первое место, одолев в последнем туре Шотландию со счетом 3:0. Марокко заняло второе место, обыграв Гаити со счетом 4:2.

Сборная Шотландии заняла третье место. Теперь они должны ждать результаты в других группах из-за того, что только восемь из 12 сборных, занявшие третьи места, попадут в плей-офф.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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