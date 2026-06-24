В ФИФА объяснили, зачем придумали паузы посреди таймов на ЧМ-2026

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что паузы посреди таймов на чемпионате мира 2026 года обусловлены желанием помочь игрокам восстановиться. Его слова приводит пресс-служба организации.

По его словам, ФИФА не получает ни цента за дополнительные рекламные блоки, которые появились благодаря этому нововведению.

«У нас нет доходов от рекламы в паузах на водопой, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канада. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборной Ирана разрешили въехать в США за два дня до игры с Египтом.