Марокко обыграло Гаити и вышло в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Марокко обыграла Гаити.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

На 17-й минуте гаитяне открыли счет после точного удара Ленни Жозефа. Ашраф Хакими на 39-й минуте счет сравнял, но Вильсон Изидор вновь вывел вперед Гаити. В компенсированное к первому тайму время марокканец Исмаэль Сайбари сравнял счет. Во втором тайме мяч забил игрок сборной Марокко Суфьян Рахими, а окончательный счет встречи установил Жессим Яссин.

По итогам матча сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира, а гаитяне лишились шансов на 1/16 финала еще после второго тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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