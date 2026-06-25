Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Батыршина: МОК и Ковентри будут отстаивать поправки в Олимпийскую хартию

Гимнастка Батыршина верит, что МОК отстоит поправки в Олимпийскую хартию
Fabrice Coffrini/Global Look Press

Международный олимпийский комитет во главе с Кирсти Ковентри сможет отстоять поправку в Олимпийскую хартию, обязывающую МОК соблюдать политический нейтралитет. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила серебряный призер Игр, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

«Я до сих пор слышу разговоры о том, что против Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза, допустивших россиян и белорусов с флагом и гимном, будут подаваться иски. Но эти организации стоят на своем. Я надеюсь, что МОК и его президент тоже будут отстаивать свое решение.

Уверена, что оно не было принято единолично, оно обсуждалось коллегиально и все решалось на самом верху. За спиной Кирсти Ковентри много людей, которые ее поддерживают, но, конечно, будут и недовольные. И все же, думаю, здравый смысл возобладает и все останется как есть, раз уж ей разрешили принять такое решение», — считает Батыршина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Роднина допустила, что инициативы Ковентри встретят сопротивление.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 24 июня. Новый подход Москвы к переговорам, жилищные вклады и ЕГЭ по арабскому
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!