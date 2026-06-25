Батыршина: МОК и Ковентри будут отстаивать поправки в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет во главе с Кирсти Ковентри сможет отстоять поправку в Олимпийскую хартию, обязывающую МОК соблюдать политический нейтралитет. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила серебряный призер Игр, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

«Я до сих пор слышу разговоры о том, что против Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза, допустивших россиян и белорусов с флагом и гимном, будут подаваться иски. Но эти организации стоят на своем. Я надеюсь, что МОК и его президент тоже будут отстаивать свое решение.

Уверена, что оно не было принято единолично, оно обсуждалось коллегиально и все решалось на самом верху. За спиной Кирсти Ковентри много людей, которые ее поддерживают, но, конечно, будут и недовольные. И все же, думаю, здравый смысл возобладает и все останется как есть, раз уж ей разрешили принять такое решение», — считает Батыршина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Роднина допустила, что инициативы Ковентри встретят сопротивление.