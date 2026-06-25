На чемпионате мира побит рекорд Дзюбы

Форвард сборной Канады Промис Дэвид забил мяч в ворота сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира спустя 71 секунду после выхода на замену.

Благодаря этому Дэвид побил рекорд по скорости гола после выхода на замену в матче ЧМ для команды-хозяйки турнира. До этого рекорд принадлежал Артему Дзюбе, который отличился через 90 секунд после выхода на замену в матче против Саудовской Аравии на ЧМ 2018 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии. Первый гол в матче оформил швейцарец Рубен Варгас на 46-й минуте, его ассистентом выступил Йохан Манзамби. На 57-й минуте Манзамби сам поразил канадские ворота с передачи Брила Эмболо. На 76-й минуте Промис Дэвид сократил отставание в счете, передачу отдал Натан-Дилан Салиба.

Эта победа позволила Швейцарии выйти с первого места в группе B, в активе команды семь очков. Канада с четырьмя баллами осталась второй и также вышла в 1/16 финала турнира.

Ранее Катар вылетел с чемпионата мира, проиграв Боснии и Герцеговине.