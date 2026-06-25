Футболист «Зенита» попал в стартовый состав Бразилии на матч с Шотландией

Дуглас Сантос попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Шотландией

Сборные Бразилии и Шотландии объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Бразилия: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья, Сантос («Зенит»), Каземиро, Гимарайнс.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд, Робертсон, Мактоминей, Макгинн.

Встреча начнется 25 июня в 1.00 по московскому времени.

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