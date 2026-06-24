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Канада и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в третьем туре ЧМ-2026
Agustin Marcarian/Reuters

Сборная Швейцарии обыграла национальную команду Канады в третьем матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче оформил швейцарец Рубен Варгас на 46-й минуте, его ассистентом выступил Йохан Манзамби. На 57-й минуте Манзамби сам поразил канадские ворота с передачи Брила Эмболо. На 76-й минуте Промис Дэвид сократил отставание в счете, передачу отдал Натан-Дилан Салиба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Рамон Абатти из Бразилии.

Эта победа позволила Швейцарии выйти с первого места в группе B, в активе команды семь очков. Канада с четырьмя баллами осталась второй и также вышла в 1/16 финала турнира.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции. Этот ЧМ стал первым, в котором принимают участие 48 национальных команд.

Ранее известный «фанат-статуя» приехал на ЧМ для поддержки ДР Конго.

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