Названа причина, по которой Овечкин продолжит играть за «Вашингтон»

Агент Дементьев: я уверен, что Овечкин точно еще будет играть в НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил уверенность, что российский нападающий Александр Овечкин продолжит выступление в «Вашингтон Кэпиталз». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«В чем я уверен, что Овечкин точно еще будет играть в НХЛ. Потому что любой клуб, подписавший Александра, получит сумасшедший ресурс привлечения зрителей. Думаю, «Вашингтон» это прекрасно понимает и вряд ли захочет расставаться с такой возможностью», — сказал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин сыграл в пляжный волейбол с футболистом «Динамо» и попал на видео.