«Я не дядька»: экс-капитан «Спартака» о переходе в «Локомотив»

Защитник Джикия о переходе в «Локомотив»: в 32 года я считаю, что это не дядька

Защитник Георгий Джикия, комментируя свой переход в московский «Локомотив», заявил, что прекрасно понимает, для чего он пришел в команду. Его слова приводит пресс-служба «железнодорожников».

«Прекрасно понимаю, что я сегодня могу сделать, что не могу сделать. Не совсем приятно читать моменты с «дядькой» и прочее. В 32 года я считаю, что это не дядька. Все будет показывать футбольное поле, где я и собираюсь себя показать. Поэтому меньше громких слов. Ждем сезон, готовимся и вперед», — указал он.

Футболист перебрался в московский клуб на правах свободного агента. Контракт Джикии с «Локомотивом» заключен до конца сезона-2026/27. На старте своей профессиональной карьеры Джикия выступал за дубль «железнодорожников», однако за главную команду так и не дебютировал.

Предыдущим клубом Джикии был «Антальяспор», который по итогам сезона-2025/26 занял 16 место из 18 в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел из высшего дивизиона, набрав 32 очка. Джикия в составе команды сыграл 17 матчей в Суперлиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Переход Джикии в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». Спортсмен также выступал за московский «Спартак», который покинул на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. В составе красно-белых он долгое время был капитаном.

Ранее РПЛ опубликовала расписание на сезон-2026/27.