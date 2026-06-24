Роднина: слово «вместе» в олимпийском девизе всех еще больше разъединило

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри столкнется с сопротивлением, продвигая нововведения. Об этом «Газете.Ru» заявила трехкратная чемпионка Игр Ирина Роднина, комментируя внесение поправки в Олимпийскую хартию, согласно которой МОК обязуется сохранять политический нейтралитет.

«Когда обсуждаются или принимаются какие-то новые предложения, сопротивление всегда есть. Не бывает иначе, даже когда что-либо принимается единогласно: все равно есть какие-то споры, обсуждения. Поэтому, конечно, не стоит говорить, что все ровно пройдет. Но изменения назрели — не те, которые были. Добавили в олимпийский девиз слово «вместе» — и это, мне кажется, всех лишь еще больше разъединило», – заметила Роднина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Батыршина объяснила, является ли обновление Олимпийской хартии шагом навстречу России.