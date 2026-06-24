Российская бегунья побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Российский бегунья Вера Чекалина стала первой женщиной, преодолевшей отметку в 96 кругов в Backyard Ultra.

Она преодолела 643,7 километра за четыре дня на трассе длиной 6 700 м в рамках Biotropika Ultra Trail. Предыдущий женский рекорд держался всего три месяца: Сара Перри из Великобритании пробежала 95 кругов (октябрь 2025, США).

За свое достижение Чекалина получит вознаграждение в размере 300 тысяч рублей и кедровой фитобочки.

Backyard Ultra (Бэкъярд ультра) — это уникальный ультрамарафон на выбывание, где участники бегут по кругу длиной ровно 6706 метров (4,167 мили) каждый час. Главная цель — не финишировать быстрее всех, а продержаться дольше остальных, так как гонка продолжается до тех пор, пока не останется только один участник. Каждый новый круг начинается ровно в начале часа. Участники, вышедшие на старт, должны преодолеть дистанцию за 60 минут.

Забег идет круглосуточно до тех пор, пока на старт следующего круга не выйдет только один участник. Ему достаточно закончить этот финальный круг в одиночку в рамках часового лимита, чтобы стать абсолютным победителем.

Ранее российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса.